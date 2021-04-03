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ING Basketbol Süper Ligi: Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 82 - Türk Telekom: 81

ING Basketbol Süper Ligi’nin 27.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Lokman Hekim Fethiye Belediye Baketbol, sahasında konut ettiği Türk Telekom'u 82-81 mağlup etti.



Salon: Beşkaza


Hakemler: Ali Şakacı, Can Mavisu, Orhan Çağrı Hekimoğlu


Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: Ledo 24, Johnson 18, Fırat Töz, Abu 9, Hasan Emir Gökalp, Caner Ercan, Barış Hersek 9, Mustafa Baştürk, Cook 8, Sercan Ergin, Atkıns 14


Başantrenör: Alkım Ay


Türk Telekom: Johnson 24, Yiğit Özkan, Gani Erdi Gülaslan 3, Dekker 6 Can Korkmaz 3, Samet Geyik 2, Batuhan Acar, Adem Bayrak, Foster 12, Göktuğ Baş, Wıltjer 21, Bryant 10


Başantrenör: Burak Gören


1. Periyot: 22-10 (Lokman Hekim Fethiye Belediyespor lehine)


Devre: 49-36 (Lokman Hekim Fethiye Belediyespor lehine)


3. Periyot: 61-63 (Türk Telekom lehine)

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