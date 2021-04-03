ING Basketbol Süper Ligi: Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 82 - Türk Telekom: 81

ING Basketbol Süper Ligi’nin 27.
ING Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Lokman Hekim Fethiye Belediye Baketbol, sahasında konut ettiği Türk Telekom'u 82-81 mağlup etti.
Salon: Beşkaza
Hakemler: Ali Şakacı, Can Mavisu, Orhan Çağrı Hekimoğlu
Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: Ledo 24, Johnson 18, Fırat Töz, Abu 9, Hasan Emir Gökalp, Caner Ercan, Barış Hersek 9, Mustafa Baştürk, Cook 8, Sercan Ergin, Atkıns 14
Başantrenör: Alkım Ay
Türk Telekom: Johnson 24, Yiğit Özkan, Gani Erdi Gülaslan 3, Dekker 6 Can Korkmaz 3, Samet Geyik 2, Batuhan Acar, Adem Bayrak, Foster 12, Göktuğ Baş, Wıltjer 21, Bryant 10
Başantrenör: Burak Gören
1. Periyot: 22-10 (Lokman Hekim Fethiye Belediyespor lehine)
Devre: 49-36 (Lokman Hekim Fethiye Belediyespor lehine)
3. Periyot: 61-63 (Türk Telekom lehine)