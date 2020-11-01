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ING Basketbol Süper Ligi: Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 87 - Beşiktaş: 83

ING Basketbol Süper Ligi’nin 6.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Lokman Hekim Fethiye Belediye, sahasında Beşiktaş'ı 87-83 mağlup etti.



Salon: Beşkaza Spor Salonu


Hakemler: Mehmet Keseratar, Özlem Yalman, Duhan Köyiçi


Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: Neal 27, Fırat Töz, Erdem İlter 2 , Abu 14, Frazier 12, Caner Ercan 2, Barış Hersek 4, Mustafa Baştürk, Polat Kaya, İbrahim Yıldırım, Cook 17, Atkins 9


Beşiktaş: Sedat Ali Karagülle, Şehmuz Hazer 6, Mehmet Yağmur, Blackmon 32, Ercan Osmani 8, Samet Yiğitoğlu, Ömer Yasin Küçük, Johnson 8, Sadık Emir Kabaca 6, Egehan Arna 6, Hakan Saylı, Alperen 17


1. Periyot: 20-15


Devre: 37-46


3. Periyot: 60-63

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