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ING Basketbol Süper Ligi: Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 98 - OGM Ormanspor: 89

ING Basketbol Süper Ligi’nin 20.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Lokman Hekim Fethiye Belediye, sahasında OGM Ormanspor'u 98-89 mağlup etti.



Salon: Beşkaza


Hakemler: Erşan Kartal, Mehmet Serdar Ünal, Serhat Büker


Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: Johnson 21, Fırat Töz, Erdem İlter 8, Abu 11, Hasan Emir Gökalp, Caner Ercan 3, Barış Hersek, Mustafa Baştürk, Cook 31, Sercan Ergin 3, Atkins 16, Frazier 3


Başantrenör: Alkım Ay


OGM Ormanspor: Holloway 24, İsmail Yiğit Yüceer , Hangins 2, Kikanovıc 10, Efe Ergin Tırpancı 3, Kidd 10, Mert Elamdar, Erol Can Çinko 16, Kadir Bayram, Yiğit Bayram Sarıkaya, Cevher Özer 6, Koof 16


Başantrenör: Korhan Aydanarığ


1. Periyot: 29-27 (Lokman Hekim Fethiye Belediyespor lehine)


Devre: 57-43 (Lokman Hekim Fethiye Belediyespor lehine)


3. Periyot: 76-64 (Lokman Hekim Fethiye Belediyespor lehine)

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