ING Basketbol Süper Ligi: Lokman Hekim Fethiye Belediyespor:60 - Empera Halı Gaziantep Basketbol 90

ING Basketbol Süper Ligi’nin 23.
ING Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Lokman Hekim Fethiye Belediye Baketbol, sahasında konut ettiği Empera Halı Gaziantep Basketbolla 90-60 mağlup oldu.
Salon: Beşkaza
Hakemler: Zafer Yılmaz, Özlem Yalman, Ali Köseoğlu
Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: Ledo 6, Johnson 4, Fırat Töz 3 , Erdem İlter , Abu 7, Hasan Emir Gökalp, Caner Ercan 2, Mustafa Baştürk, Cook 23, Sercan Ergin , Atkıns 15,
Başantrenör: Alkım Ay
Empera Halı Gaziantep Basketbol: Kelly 10, Alp Karahan 10 , İsmail Cemulusoy 5, Orhan Aydın Hacıyevi 12 Jaınteh 80, Sıpson 25, Hüseyin Emre Yılmaz , Ahmet Faruk Özkan , Atahan Demirtaş, Metehan Akyel 8, Can Uğur Öğüt 10, Muhammed Doğan Şenli
Başantrenör: Nenad Markovic
1. Periyot: 16-24 (Empera Halı Gaziantep Basketbol lehine)
Devre: 27-45 (Empera Halı Gaziantep Basketbol lehine)
3. Periyot: 34-62 (Empera Halı Gaziantep Basketbol lehine)