İngiliz çift Marmaris'te nikâhlandı

Dünyanın ve Türkiye'nin en gözde turizm kentlerinden olan Muğla'nın Marmaris ilçesinde İngiltere'den her yıl tatil için gelen çift, bu kez evlenmek için geldi. 24 yıldır birlikte olan ve 3 çocuklu Mary ve Mark Marmaris'in İçmeler Mahallesine ve birbirlerine olan aşklarını teknede kıyılan nikahla taçlandırdılar.

İngiliz vatandaşları Mary Louise Ashley ve James Mark Smith son 20 yıldır düzenli olarak tatile geldikleri İçmeler'de teknede nikah töreni yaparak birlikteliklerini resmiyete döktüler.

54 yaşında ve ülkesinde yönetici olarak çalışan Mary Louise Asley "24 yıldır birlikteyiz. Yıllardır Marmaris'e tatile geliyoruz ve burayı çok seviyoruz. Nikah yapmayı düşünüyorduk ve 6 hafta önce nikahımızı burada yapmaya karar verdik. Çocuklarımız ve ailelerimizin haberi yok. Onlara da sürpriz olacak" diyerek çok mutlu olduğunu belirtti.

57 yaşında ve ülkesinde kasaplık yapan James Mark Smith ise, "Üç çocuğumuz ile 24 yıldır birlikteyiz ve hayatımın geri kalanını onunla geçirmek istediğim için evlenmek istedim. Marmaris'e aşığız ve burada nikah yapmanın en güzel hatıra olacağını düşündük" diyerek mutluluk gözyaşlarını tutamadı.

Çiftin nikah şahitliğini ise 14 yıl önce İçmeler mahallesinde kaldıkları Apart'ta tanıştıkları İngiliz vatandaşı Jouline ve eşi yaptı, Joluline, "Biz 14 yıl önce burada tanıştık ve sonra hiç kopmadık. Dostluğumuz hep devam etti. Bugün burada nikah şahitliklerini yapmaktan da çok mutluyuz" dedi.

İçmeler limanından açılan ve Marmaris'in muhteşem denizinin üzerinde kıyılan nikahı Marmaris Belediye Başkanı adına Mahmut Mengili kıydı. Mengili nikah cüzdanının uluslararası olduğunu ve ülkelerinde gittikleri nüfus idaresinde kayıtlarını yaptırabileceklerini belirtti.

Nikahlanan Mary ve Mark'ın yıllardır geldiği apart otelin sahibi ve nikahın olduğu tekneyi süsleyen Nevcihan Eren, "Yaklaşık 20 yıldır bizim otel misafirimiz ve Marmaris'i çok seviyorlar. Yılda iki kere veya üç kere sürekli buraya tatile geliyorlar. Burada evlenmek istediler. Zaten çocukları burada yüzmeyi öğrendi, burada büyüdü. Biz de onların bu mutlu günlerinde yanlarında olmak istedik. Güzel bir nikah organizasyonu oldu. Bir ömür boyu mutluluk diliyoruz" dedi.