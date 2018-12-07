İngiliz gazeteciler Muğla'ya hayran kaldı

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), Ortaca Kaymakamlığı, YDA Dalaman Havalimanı, ve iki turizm şirketinin işbirliğiyle, İngiltere'nin önde gelen gazete, dergi, televizyon ve blogger'leri Muğla'nın Seydikemer ilçesini gezdi. Bölge turizmini hareketlendirmek için yapılan organizasyonda gazeteciler Seydikemer'de tanıtım turuna katıldı.

Gazeteciler, Seydikemer ilçesindeki Tlos Antik Kenti ve Saklıkent Kanyonu'nu ziyaret etti. Daha sonra ilçe merkezinde kurulan halk pazarını dolaştı. İngiltere'de özellikle turizm ve seyahat alanında yayın yapan gazete, dergi, televizyonların yanı sıra bu alanda azımsanmayacak takipçiye sahip seyahat yazarları ile sosyal medya fenomenlerinin ağırlandığı tanıtım gezisiyle turizm sezonunun uzatılması hedefleniyor.

Organizatör şirketlerden birinin yetkilisi Ali Mürşit Yağmur, gazetecilere yaptığı açıklamada, İngiliz gazetecilere bölgenin turistik yerlerini dolaştırdıklarını, amaçlarının turizmin 12 aya yayılması olduğunu söyledi. Organizasyonun çok iyi gittiğini belirten Yağmur, “Misafirlerimiz, ‘Burada çok iyi karşılandık. İspanya'da 12 ay turizm yapılırken buranın neyi eksik' diyor. Bölgenin güzelliklerini gezdirmek ve göstermek için elimizden geleni yaptık. İnanıyoruz ki ülkelerin döndüklerinde gazete, televizyon ya da yazılarında bölgemizle ilgili olumu bilgiler vereceklerdir” dedi.

İngiliz gazeteci Sara Darling, gezinin harika geçtiğini, ziyaret ettikleri her yeri çok beğendiğini ve izlenimlerinin çok olumlu olduğunu belirterek, “Seydikemer'de uğradığımız pazarı da çok beğendik. İstediğiniz ürünü direk üreticiden alabiliyorsunuz. İngiltere'de böyle bir şey yok. Saklıkent'i de hava muhalefeti nedeniyle tamamen yürüyemedik. Yazın tekrar gelip gezime kaldığım yerden devam etmek istiyorum” dedi. İngiliz blogger Shagufta Ahmed, Türkiye'nin çok güzel ve insanlar çok sıcakkanlı olduğunu ifade etti. Belirtirken, geziyi daha sonra gelip yeniden daha kapsamlı yapmak istediğini kaydetti.