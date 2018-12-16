İngiliz gazeteciler Muğla'yı tanıttı

Muğla'da, konuk edilen İngiliz gazetecilerin, ülkelerinde sosyal medyadan yayınladıkları tanıtım videosu binlerce kişiye ulaştı.

Ortaca Kaymakamlığı ile YDA Dalaman Havaalanın desteğiyle DLM Tur ve Eko Travel'ın organizasyonuyla düzenlenen gezi kapsamında turizm ve seyahat haberleri yapan İngiliz 10 gazeteci 4-9 Aralık'ta Muğla'da ağırlandı.

Turizm faaliyetlerini hareketlendirmek amacıyla bölgeye davet edilen basın mensupları, Ortaca, Köyceğiz, Seydikemer, Fethiye ilçelerindeki, doğal, tarihi ve kültürel yerleri gezdi.

6 günlük gezinin ardından ülkelerine dönen İngiliz gazeteciler, 12 Aralık'ta sosyal medyadaki “Implausibleblog” hesabında bölgede muhteşem zaman geçirdiklerini belirten bir notla 15 dakikalık tanıtım videosu yayınladı.

Binlerce kişinin izlediği videoda, Dalyan'daki 2 bin 500 yıllık kaya mezarları, İztuzu Plajı, deniz kaplumbağaları, mavi yengeç, Köyceğiz'deki portakal bahçeleri, Sultaniye Kaplıcaları ve çamur banyoları, Fethiye'deki yamaç paraşütü, Saklıkent Kanyonu, Ölüdeniz ve Göcek mavi turları takipçilere tanıtıldı.

Bölgenin konaklama kapasitesi ve kalitesine, yörede yetişen organik ürünlere de yer verilen videoda, İngiliz gazeteciler izlenimlerini aktardı.

Turizmci Ali Mürşit Yağmur, gazetecilere yaptığı açıklamada, İngilizlerin bölgeye olan taleplerini artırmayı ve turizmi 12 aya yaymayı amaçladıklarını ifade etti.

İngiliz basın mensuplarının bölgede 6 gün misafir edildiğini söyleyen Yağmur, "15 dakikalık tanıtım videosu kısa sürede yüzlerce beğeni aldı ve paylaşıldı. Bu çalışmalarımızın meyvesini vermeye başladığı anlamına geliyor. Bölgemizi en iyi şekilde tanıtmak için çaba gösteriyoruz." dedi.