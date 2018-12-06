İngiliz gazeteciler paraşütle uçtu

Muğla'nın Ortaca ve Fethiye ilçelerinde bölgenin tanıtımı için davet edilen İngiltere'nin önde gelen gazete, magazin dergisi, blogger ve televizyon yapımcılarından oluşan 10 kişi Fethiye'yi gezdi. Gazeteciler dünyaca ünlü Babadağ Hava Sporları Merkezi ve Rekreasyon Alanı 1700 metre pistinden deneyimli pilotlar ile atlayış yaparak Belcekız Plajı'na iniş yaptı.

İngiltere'de özellikle turizm ve seyahat alanında yayın yapan gazete, dergi, televizyonların yanı sıra bu alanda azımsanmayacak takipçiye sahip seyahat yazarları ile sosyal medya fenomenlerinin ağırlandığı tanıtım gezisiyle turizm sezonunun uzatılması hedefleniyor. Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), Ortaca Kaymakamlığı, YDA Dalaman Havalimanı, ve iki turizm şirketini (DLM Tours ve Eco Travel) işbirliğiyle, turizmi hareketlendirmek için yapılan organizasyonda önce Dalyan'da ardından Fethiye'de tanıtım turuna katıldılar. Konuk, gazeteci ve televizyoncular Babadağ'ın 1700 metre pistinden deneyimli pilotlar ile uçarak, Belcekız Plajı'na iniş yaptılar. Likya Yolu'nda kısa bir yürüyüş yapan konuklar, ardından Kayaköy'e geçerek buranın tarihi hakkında bilgiler aldılar.

DLM Tur'un organizasyonunda gerçekleşecek tanıtım turu hakkında bilgi veren Ali Mürşit Yağmur, “Bölgenin turizmini canlandırmak için İngiltere'den 10 kişilik gezi grubunu davet ettik. Gezilerle bölgeyi tanıtıyoruz. Fethiye'yi ve Ölüdeniz'i, manzarayı çok beğendiler. Turizmin 12 aya yayılması kapsamında çok faydası olacağını düşünüyorum. Gezimiz ayın 4'ünde başladı. Ayın 9'unda bitiyor” dedi.

Eco Travel olarak Türkiye'de 10 yıldır sürdürülebilir turizme destek olduklarını belirten Ali Keskin “İngiltere'de yürütülen Eco Travel'ın sahibiyim. Biz İngiltere'de bu bölgenin daha fazla tanıtılması amacı ile bu organizasyonu gerçekleştirdik. Türkiye'nin sadece deniz, kum ve güneşten ibaret olmadığını Türkiye'nin doğal güzelliklerinin ve aynı zamanda tarihi güzelliklerinin ortaya çıkarılması gerektiği ve bunlarında İngiltere'de gösterilmesi gerektiğini düşünerek böyle bir organizasyon gerçekleştirdik. Bu anlamda buradaki turizme uzun vadede katkıda bulunacağını düşünüyoruz. Biz turizmin sadece 3-4 ayla sınırlı kalmamasını istediğimiz için listeye yamaç paraşütünü de eklettik. 12 boyunca biz burada turizm potansiyelinin olduğunu göstermek istiyoruz.” İfadelerini kullandı.

Tanıtım turuna katılan İngiliz Gazeteci Marian Ainge bölgeyi çok beğendiklerini belirterek “Ben bağımsız bir gazeteciyim. 3 tane yerel gazete ve web sitelerinde yazılar yazıyorum. Burası çok güzel bir yer. Doğası, güneşi hepimizi hayran bırakıyor. Ayrıca tarihi, yemeklerini çok beğendik. Bunlara kendi gazetelerimizde yazılarımızda yer vereceğiz” dedi.