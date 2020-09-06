İngiliz hasta kadın ülkesine döndü

Bodrum'da rahatsızlanan ve seyahat sigortası bulunmasına rağmen ülkesindeki sigorta şirketi ile yaşadığı sorun nedeniyle sağlık giderlerini ödeme konusunda sıkıntı yaşayan İngiliz vatandaşı 67 yaşındaki Carole Fleming, özel ambulans uçakla ülkesine götürüldü.

İngiliz vatandaşı 67 yaşındaki Carole Fleming, daha önce ülkesinde tedavi gördüğü ve tamamen iyileştiği raporunun ardından Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Türk damadının ailesinin yanına tatile gelmişti. Bodrum'da 18 Ağustos'ta rahatsızlanan İngiliz kadına Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde trombosit tanısı konmuştu. Kızı Stephanie ve damadı Alper Uyar'ın tedavi masraflarının yüksek olması nedeniyle seyahat sigortası yaptırdıkları sigorta şirketinden masrafların karşılanması talebinde bulunmuş, firma yaşlı kadının daha öne tedavi gördüğü meme kanseri rahatsızlığını ileri sürerek ödeme yapamayacaklarını belirtmişti. Bunun üzerine İngiltere'de kampanya başlatılmıştı. Türkiye'de tedavileri süresince herkesten gerekli yardımı ördüklerini belirten Fleming'in kızı ve damadı, özel ambulans uçak ile annelerini İngiltere'ye götürmek istediklerini, burada tedavisinin ücretsiz yapılacağını belirterek, sigorta şirketi hakkında yasal başvuru yapacaklarını belirtmişlerdi. Konsoloslukların da kendilerini yardımcı olmadığını ileri süren İngiliz kadının kızı ve damadının açıklamalarının İhlas Haber Ajansında yayınlanmasının ardından konsolosluğun gerekli adımı attı ve aileye yardımcı olduğu öğrenildi.

Carole Flemin, tedavi gördüğü Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinden özel bir ambulans ile alınarak Dalaman Havalimanına götürüldü. Ücreti karşılığı kiralanan özel uçak ambulansa nakledilen İngiliz kadın, buradan İngiltere'nin Manchester kentine sevk edildi.