İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İngiliz sürücünün çarptığı polis ağır yaralandı

Muğla’da yol kontrolü yapan trafik polisini İngiliz sürücü çarptı.

Muğla'da yol kontrolü yapan trafik polisini İngiliz sürücü çarptı. Polis Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.


Gökova Kavşağı-Marmaris arasında Akçapınar mevkiinde yol kontrolü yapan Ercarn Say, yol kenarında ağaç kesimi nedeniyle kontrollü geçişi sağlamak için görev yapıyordu. Trafik akışını sağlayan polis Ercan Say'a İngiliz vatandaşı Deren John Lam'ın kullandığı otomobil çarptı.


Kazada ağır yaralanan Polis memuru Ercan Say, 112 ambulansı ile Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Ameliyata alınan polis memurunun durumunun ciddi olduğu öğrenilirken, İngiliz sürücü gözaltına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.