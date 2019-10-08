İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İngiliz turist alkolün dozunu kaçırınca..

Muğla’nın Marmaris ilçesinde İngiliz turist kadının alkollü bir şekilde sokak ortasında sergilediği ilginç görüntüler görenler şaşkına çevirdi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde İngiliz turist kadının alkollü bir şekilde sokak ortasında sergilediği ilginç görüntüler görenler şaşkına çevirdi. Aldığı aşırı alkolün etkisi ile anormal hareketler sergileyen İngiliz kadını çevredeki tanıdıkları üzerine kova ile su dökerek ayıltmaya çalıştı.


Olay, ilçeye bağlı turistlik Turunç mahallesinde meydana geldi. Tatil için Marmaris'e gelen İngiliz kadın Turunç'ta eğlenmeye gitti. Gün boyu bir restoranda alkol alan kadın sarhoş olup kendinden geçti. Alkolün etkisiyle garip hareketler sergileyen İngiliz kadın, kendini bir anda sokağa atıp dans etmeye başladı. Yarı çıplak vaziyette kendini yerden yere atan İngiliz kadının halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemediler. Alkollü turist bir ara yoldan geçen taksiyi durdurup garip hareketler yapınca taksi şoförü aracı geri alarak durumdan kurtulmaya çalıştı. Alkolün etkisiyle ne yaptığını bilmeyen İngiliz turistin ayılması için esnaf kovayla başına su dökse de çılgın kadını frenleyemediler. Bir süre sonra dans etmekten yorgun düşen İngiliz kadın otelinin yolunu tuttu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.