İngilizce ders kitapları Muğla öğretmenlerinin kaleminden çıktı

Muğlanın çeşitli okullarında görev yapan öğretmenler tarafından hazırlanan ve basımı gerçekleşen İngilizce ders kitapları tüm Türkiye'de öğrencilerin sıralarında ve çantalarında yerini aldı.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında Türkiye genelinde ilk ve ortaokullarda okutulacak olan İngilizce ders kitaplarını hazırlamak için kitap yazma komisyonu oluşturuldu.

Komisyonda görevli İngilizce ve görsel sanatlar öğretmenleri tarafından hazırlanarak Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulunun onayına sunulan 4'üncü Sınıf İngilizce Ders Kitabı ve 6'ncı Sınıf İngilizce Ders kitapları Bakanlık tarafından onaylandı.

İlkokul öğrencileri için yazılan 4. Sınıf İngilizce Ders kitaplarının basımı gerçekleştirildi ve 2019 2020 Eğitim öğretim yılında okutulmak üzere tüm Türkiye'de ilkokullara gönderildi.

Kitap yazma komisyonunda görev alan ve kitabın hazırlanmasında emeği geçen öğretmenler Fatma Demircan, Gonca Akıskalı, Aysel Berket, Ferdi Günay, Tolga Tanyel, Nafize Ağır Milli Eğitim Bakanlığı tarafından “Teşekkür Belgesi” ile ödüllendirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen ödül töreninde öğretmenlere belgelerini Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Dr. Elif Bakar ve İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre verdi.

İl Müdürü Töre “Türkiye'nin geleceğine yön verecek olan öğrencilerimizin ders kitapları Muğla'nın öğretmenlerinin kaleminden çıkıyor olması çok anlamlı. Burada öğretmenlerimizi bir kez daha kutluyorum.” Muğla'yı eğitimde zirveye taşıyacak olan yenilikçi ve fark yaratan öğretmenlerimize vermiş oldukları özveriden ötürü bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.