İngilizler Kızkumu'nu görmeden dönmüyor

Muğla'nın Marmaris ilçesine 27 kilometre mesafedeki Orhaniye Mahallesi'nde bulunan dünyaca ünlü Kızkumu plajı, İngiliz turistlerin uğrak mekanı haline geldi.

Pandemi kararları dolayısıyla kapıları kapalı olan İngiltere'nin Türkiye'ye gidişleri serbest bırakmasından sonra Marmaris'e gelen İngilizlerin ilk duraklarından biri yine Kızkumu plajı oldu. İngiliz turistler Kızkumu plajında gezerek deniz ve manzaranın keyfini çıkardı. 67 yaşındaki Allen Moore, burada olmaktan çok mutlu olduklarını ifade ederek, "İngiltere'den tatil için geldik, gerçekten çok heyecanlıydık. Geçen şubat ayında rezervasyonumuzu yaptırmıştık, çok bekledik. Hükümet onay verir vermez kendimizi burada bulduk. Her yıl tatilimizi burada yapıyoruz. Doğası yangınlara rağmen hala çok güzel" şeklinde konuştu.

İngiliz vatandaşı Elizabeth Monty ise, "Ben senenin 8 ayında burada yaşıyorum. Ülkemin kapılarını açma kararını geç aldığını düşünüyorum. Burası çok güzel bir yer'' dedi.

Uzun bir süredir tatil tercihlerinin Türkiye olduğunu ifade eden 63 yaşındaki Jennifer Ant, "30 yıldır Türkiye'ye tatile geliriz. Hala ülkemizde çalıştığımız için yerleşemedik ancak tatil için geliyoruz. Bu yıl 3 haftalığına geldik, hükümetimiz gidebilirsiniz deyince hemen valizlerimizi hazırlayıp internetten rezervasyonumuzu yaptırıp ertesi gün buraya uçtuk. Burası çok güzel bir yer. Kızkumu plajı da çok güzel, çok özlemiştik" diyerek heyecanlı olduğunu belirtti.

Kızkumu'na İzmir'den eşiyle gelen emekli Şeref Akman, "Kendi aracımızla gezerek İzmir'den geldik. Marmaris'te konakladık, sonra Datça'ya gittik. Şimdi tekrar gezerek İzmir'e geri dönüyoruz. Kızkumu'na yıllar önce gelmiştik. 20 yıl falan olmuştur, tekrar görmek istedik" dedi.

Sahre Akman da, "Yangınlardan dolayı çok üzgünüz, ciğerlerimiz yandı. Keşke hiç olmasaydı. Görünce buraları çok üzüldük. Hem turizme destek olalım hem de görelim dedik, çıktık yola geldik" diye konuştu.

Yaz günlerini aratmayan sıcak havanın ise yerli ve yabancı turistlerin keyiflerini yerine getirdiği gözlemlendi.