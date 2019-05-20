İngiltere güzeli Muğla'ya hayran kaldı

Muğla'ya, turizm tanıtım filmleri çekimine katılmak için gelen 2018 İngiltere güzeli Alisha Cowie, bölgeye hayran kaldı.

Cowie, Dalyan Kanalı, Kaya Mezarları, Sultaniye Kaplıcaları, Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER), Kayaköy Açık Hava Müzesi'nde tanıtım çekimlerine katıldı. Göcek 12 Adalarda mavi tura çıktı. Ölüdeniz'de paraşütle atlayış yaptı.

İngiltere güzeli Alisha Cowie, özellikle gençlerle ilgili sosyal sorumluluk projelerinde yer aldığını söyledi. Tanıtım projesinin parçası olmaktan heyecan duyduğunu belirten Cowie; “10 yıl önce Türkiye'ye gelmiştim. Türkiye inanılmaz güzel bir ülke. İnsanlar çok cana yakın ve çok misafirperver. Gördüğüm doğal ve tarihi güzellikler beni çok etkiledi. Özellikle insanların bana gösterdiği ilgi inanılmazdı.” diye konuştu.

İngilizlerin tatil için Türkiye'yi sıklıkla tercih ettiğini ve bu anlamda popüler bir ülke olduğunu söyleyen Cowie; “Neden popüler olduğunu anlayabiliyorum çünkü eşsiz güzellikleri olan bir bölge. Buraya gelen İngilizlerin neden geldiğini çok daha iyi anladım. Herkese mesajım mutlaka gelip burayı görmeleri.” dedi.

İngiltere'de yayınlanacak tanıtım filmi çekimlerini organize eden firmanın yetkilisi Ali Keskin, projenin çok ses getireceğine inandıklarını dile getirdi. Cowie'nin sosyal medyada çok aktif ve İngiltere magazinin de sıklıkla yer alan bir isim olduğunu aktaran Keskin, İngiltere'nin en önemli blog yazarlarının proje yer aldığını ifade etti.

Tedavisi tamamlanan kaplumbağayı denize bıraktı

İngiltere güzeli Alisha Cowie, DEKAMER'de kaplumbağaları inceledi. Tesis bünyesinde “Hasan Efe” ve 6 aylık “Miska” isminde 2 kaplumbağanın tedavisini yapan DEKAMER ekibine yardım etti ve 6 aylık Miska'yı bakımının yapıldığı havuza bıraktı. Cowie, DEKAMER'de tedavisi tamamlanan “Yeşil Yol” adındaki 6 yaşındaki yeşil deniz kaplumbağasını İztuzu Plajı'nda denize bıraktı.

Bölgenin tanıtım yüzü olan Cowie, yapılan programın ikinci gününde 12 adalarında içinde olduğu mavi yolculuk turuna çıktı. İngiltere Güzeli Göcek Limanı'ndan hareket etti. Tur esnasında 12 adalarda verdiği mola sırasında denizin maviliği ve ormanların yeşilliği arasındaki eşsiz manzara eşliğinde yoga yaptı. Bölgede çeşitli çekimlere katılan Cowie, yoğun programının yorgunluğunu akşam Dalyan'da attı.