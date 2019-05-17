İngiltere güzellik kraliçesi kaplumbağayı denize bıraktı

İngiltere güzeli Alisha Cowie, Dalyan İztuzu'nda bulunan Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER) kaplumbağaları inceledi. Yapılan program kapsamında Cowie, yavru carettayı denize bıraktı.

İngiltere Güzeli İztuzu Sahili'nde bulunan DEKAMER'de kaplumbağaları inceledi. Tesis bünyesinde “Hasan Efe” ve 6 aylık “Miska” isminde 2 caretta carettanın tedavisini yapan DEKAMER ekibine yardım etti ve 6 aylık Miska'yı bakımının yapıldığı havuza bıraktı.

İngiltere Güzeli Alisha Cowie, DEKAMER'de tedavisi tamamlanan “Yeşil Yol” adındaki 6 yaşındaki yeşil deniz kaplumbağasını İztuzu Plajı'nda denize bıraktı.