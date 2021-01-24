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İnşaattan düşen işçi öldü

Muğla’nın Bodrum ilçesinde çalıştığı inşaattan düşen 2 çocuk babası işçi, yaşamını yitirdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çalıştığı inşaattan düşen 2 çocuk babası işçi, yaşamını yitirdi.


Edinilen bilgiye göre Mumcular Mahallesi'nde bir ev inşaatında çalışan 48 yaşındaki Ali Yılmaz isimli işçi, çalışma yaptığı sırada dengesini kaybetti. İkinci kattan kafa üstü yere düşen Yılmaz, ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Yılmaz'ın yaşamını kaybettiğini tespit etti. Cenaze, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından ön otopsi için Bodrum Devlet Hastanesi morguna getirildi. Burada Cumhuriyet savcısı ve jandarmanın yaptığı inceleme sonrası Yılmaz'ın cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


Öte yandan merhumun oğlu ve mesai arkadaşları da olayı haber alıp morgun önüne geldi. Büyük üzüntü yaşayan Yılmaz'ın oğlunu, babasının mesai arkadaşları teselli etti.

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