İnternational Muğla belgesel filimin galası gerçekleştirildi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi 15 Temmuz şehitler salonunda gerçekleştirilen galada belgesel filmi hakkında bilgilendirmeler verildi.

Filmde rol alan ve filmin yönetmenliğini yapan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler ve tanıtım koordinatörü öğretim görevlisi Bulut Tanyeri,” Bu vizyonun başlangıcı 2018 yılında Bodrum'da başladı. Danışman hocam Esra Sağlık ve ben, Pandemi vurmadan önce tüm adımlarımızı hayal etmeye ve planlamaya başladık. Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörü Reşat Ünal ile görüşme fırsatı bulduk. Ama o yol oraya kadardı. Pandeminin getirdiği zorluklar yerini orman yangınlarına bıraktı, tam nefes alıyoruz derken depremler başladı. Tüm bu acılara ve zorluklara göğüs gererek, projeyi sonuçlandırabildik. Tüm dünyada izleneceğini umduğumuz bir belgeseli tamamlamayı başardık. Sonucunda genç bir ruhun kalbine dokunabilir ve içinde uluslararası bir ateş yakabilirsek kendimizi şanslı sayacağız. Bu yolda bize yardımcı olanlara teşekkürü bir borç bilirim. Öncelikle sabrı ve desteği için sevgili eşime. Maddi manevi tüm destekleri için aileme. Hocalığın yanında mentorluk eden danışman hocam Prof. Esra Sağlık'a, yapım, organizasyon ve içerik konusunda yardımları için Prof. Dr. Reşat Ünal'a, Türk Halk Kültürü ile ilgili Katkılarından ötürü Öğretim Görevlisi Aydın Çelebi'ye, Katılan her konuşmacıya ve kamera arkasındaki tüm kahramanlara teşekkür ederim” dedi.

Galada konuşma yapan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Turhan Kaçar,” Bizler Üniversitemizin uluslararası uzlaşması konusunda çok ciddi katkı yapıyoruz. Üniversitemize uluslararası öğrencilerin buraya sadece öğrenci olarak gelmedikleri. Uluslararası öğrencilerin aslında bizler için öğrencide olmadıkları çünkü biz uluslararası öğrenciler ile onların kültürlerini, geneklerini, göreneklerini öğrendiğimizi bizlerin hem insani ilişkilerimiz hemde dünyaya bakışlarımızı bizlere sağladıklarını düşünüyorum. Bu anlamda uluslararası öğrencilere veya üniversitemizde çalışan arkadaşlarımız hem üniversitemizin Muğla'mızın veya Türkiye'nin gelişmesini sağlıyor çünkü onlar Türk kültürünü tanıyarak öğreniyor. Bu anlamda bu filimi hazırlayan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Üniversitemizin uluslararası açılımına yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından İnternational Muğla isimli belgesel filimde emeği geçenleri plaket ile ödüllendirildi. Ödül törenin ardından filim gösterimi gerçekleştirildi.