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İnterpol tarafından Azerbaycan'da yakalanan cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi

Muğla’da 3 yıl önce Menteşe Akbük koyunda tartıştığı Murat Ekici’yi öldüren, firar ettikten sonra Azerbaycan’da İnterpol tarafından yakalanarak Muğla’ya getirilen Cevat Koparır adliyeye sevk edildi.

Muğla'da 3 yıl önce Menteşe Akbük koyunda tartıştığı Murat Ekici'yi öldüren, firar ettikten sonra Azerbaycan'da İnterpol tarafından yakalanarak Muğla'ya getirilen Cevat Koparır adliyeye sevk edildi.


Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Menteşe ilçesi Sarnıç Mahallesi Akbük mevkiinde bulunan bir işletmede 30 Ağustos 2017 tarihinde gece saatlerinde mekan içerisinde yemek yiyen Cevat Koparır isimli şahıs ile işletmede çalışan Murat Ekici ile arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Ardından Cevat Koparır Murat Ekici'yi kalbinden bıçakladı. Koparır, Ekici'yi ambulansa teslim ettikten sonra firar etti. Yanında bulunan kız arkadaşını da Aydın'da bıraktıktan sonra kayıplara karıştı.


Murat Ekici götürüldüğü hastanede hayatını kaybederken, öldürme olayı zanlısı olan ve hakkında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yakalama kararı olan55 yaşındaki Cevat Koparır yapılan uzun çalışmalar sonucu Azerbaycan'da İnterpol tarafından yakalanarak uçak ile Dalaman Havalimanına getirildi.


3 yıl sonra Murat Ekici'yi öldürüşünün yıldönümünde yakalanan Koparır Jandarmadaki işlemlerinin ardından Muğla Adliyesi'ne sevk edildi.

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