İş istihdamı sağlayıp, Bodrum ekonomisine katkıda bulunuyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yaz sezonu dolayısıyla 5 ay açık kalan ve ardından kış döneminde kapanan oteller gelecek sezon personel istihdamı konusunda zorlanmaya başladı. Öte yandan, 30 yıldır yaz-kış açık kalan Azka Otel ise hem ekonomiye hem de turizme 12 ay hizmet ederek işçi çıkarmak yerine turizm çalışanlarına 12 ay çalışma fırsatı sunuyor.

Bodrum'da yaz sezonun sona ermesinin ardından yarımada genelinde birçok otel kapılarını kapattı. 12 ay personel istihdamı oluşturmayan oteller gelecek yaz sezonunda personel bulma konusunda arayışlara başladı. Öte yandan, Bardakçı Koyu'nda 30 yıldır faaliyetlerini sürdüren Azka Otel ise 12 ay turizm anlayışıyla personellerini istihdam etmeye devam ediyor. Bunun yanı sıra, içerisinde sauna, spa, hamam, fitnes salonu, kapalı yüzme havuzu gibi bir çok imkanı sağlayan otel kültür turizmine ağırlık veriyor. Spor turizmi, toplantılar ve iş için Bodrum'a gelen birçok iş insanını ve üst düzey yöneticileri kışın da ağırlayan otel Bodrum'da turizmin 12 ay olması için projeler üretiyor.

Azka Otel Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Kaya “Pandemi sürecini ufak ufak atlatmaya başladık diye düşünüyorum. Bu yıl geçtiğimiz yıla göre çok daha iyi geçti. 2018 yılını yakalayamadık ama seneye biraz daha iyi olursa 2018 - 2019 yaz sezonundaki rakamları yakalarız” ifadelerini kullandı.

Kaya acentelerle sezon sonunda anlaşma yaptıklarını belirterek “Sezon sonunda acentelerle anlaşmalar başlıyor. Bu yıl ek acentelerde başladı Bodrum'a turist getirmeye. Daha iyi olacak gibi 2023 yaz sezonu ama rezervasyonlar için Yılbaşından sonrayı bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Turizm kalitesini düşürmemek için 12 ay otelini açık tutuğunu sözlerine ekleyen Kaya “ yüksek sezon dediğimiz 3 aylık bir sezon var Bodrum'da. Bodrum'da yerleşik hayatı olanlarla çalışmayı tercih ediyoruz. Çünkü Bodrum'a dışardan gelip çalışanlar, Bodrum'u bilmiyorlar, sürekli çalışmıyorlar bizlerde iyi tanıyamıyoruz bu yüzden çalışanları. Bodrum'da 12 ay ay otelimizi açık tutuyoruz. Yazında kazandığımızı, Bodrum'a hizmet için, istihdam sağlamak için yaz, kış açık tutuyoruz otelimizi. Bütün işletmeler Bodrum'da 12 ay açık tutmalı gerektiğini düşünüyorum. ” dedi.