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İş makinesi taşıyan kamyon kaygan yolda kaza yaptı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde, iş makinesi taşıyan kamyon virajı alamayınca bariyerlere çarptı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, iş makinesi taşıyan kamyon virajı alamayınca bariyerlere çarptı. Yarısı yolda kalan kamyonun şoförü, kazadan yara almadan kurtuldu.


Kaza, Menteşe ilçesi Devetaşı mevkiinde meydana geldi. İş makinesi taşıyan kamyon şoförü ilçe merkezine doğru yokuştan inerken virajı alamadı ve kaygan zeminin etkisi ile taş bariyere çarptı. Çarpmanın etkisi ile kamyonun yarısı yolda, diğer yarısı ise bariyerin dışında kaldı. Kazada kamyon şoförü şans eseri yaralanmadı.

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