İşadamı, 800 yataklı iki otelini devletin kullanımına sunacak

Korona virüs (Covid-19) salgını sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile başlatılan ‘Biz bize yeteriz' kampanyasına Türkiye'nin birçok kesiminden destek yağarken, işadamı Oktay Kemal Özdemir Muğla'nın Dalaman ilçesindeki 350 yataklı termal oteli ve Aydın Didim ilçesindeki 400 yataklı otelini devletin emrine sunmaya hazır olduğunu açıkladı.

Türkiye'nin en nitelikli termal ve sağlık otellerinin sahibi Sokemol Gayrimenkul Muğla'nın Dalaman ve Aydın Didim ilçesinde bulunan iki otelini kamunun ihtiyacına açıyor. Dalaman'da bulunan 350 yatak kapasiteli termal otel Therme Maris ve Didim'deki 450 yatak kapasiteli Seahorse Deluxe Hotel'in bağlı bulunduğu şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Kemal Özdemir, kamunun ihtiyaç duyması halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı yardım kampanyası kapsamında hizmete hazır olduklarını söyledi. Özdemir, “Sayın Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu ‘biz bize yeteriz' kampanyasına destek vermek amacıyla, Balkanlar'a, Bosna'ya, İtalya ve İspanya'ya yapılan yardımlar, bu zor günlerde gücün değil; merhamet ve hizmetin öne çıktığını bir kez daha ortaya koymuştur. Biz de bu değerli kampanyaya destek vermek üzere, tüm imkanlarımızı seferber etmeye hazır olduğumuzu belirtiriz. Gerek kamu personellerimizin, gerek sağlık çalışanlarımızın, gerekirse 65 yaş ve üzeri ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için otellerimizle hizmet vermeye hazırız. Hatta, Sayın Cumhurbaşkanımızın arzusu doğrultusunda İtalya, İspanya ve Avrupa Birliği'ndeki kimsesiz ve 65 yaş üstü kişileri otellerimizde misafir etmeye hazırız. Bu destekte herhangi bir ücret talebimiz olmayacaktır. Konuyla ilgili bulunduğumuz bölge Valilik ve Kaymakamlıklarımıza başvurularımızı yapacağız” dedi.

Yaptıkları araştırma ile fizik tedavi ve rehabilitasyon desteği ile gerçekleşen SPA uygulamalarının; sedef hastalığı, nörodermit, poliartrithormonal tedavi ve bağımlı bronşial astım, nefes darlığı hastalıklarına bilimsel olarak iyi geldiğini öğrendiklerini söyleyen Özdemir, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüsünün bu hastalıkları kronik olarak yaşayanlar üzerindeki etkisinin daha fazla olması sebebiyle otellerin tedavi sürecinde çok başarılı olacağını düşündüğünü söyledi. Özdemir, “Otellerimizi devletimizin emrine vermeye hazırız. İçinde bulunduğumuz zorlu süreçte milletimizin yanında olmayı bir borç biliyoruz. Kaybettiğimiz canlara Allahtan rahmet, yakınlarına başsağlığı, hasta olanlara da acil şifalar dileriz” dedi.