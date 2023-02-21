İsale hattı patladı, ev ve bahçeleri su bastı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde isale hattı patladı. Patlama sonrası oluşan çukura bir aracın düştüğü, daha sonra vatandaşlarca kurtarıldığı bildirildi.

Geriş Mahallesi Erdemil Caddesi'nde 400'lük isale hattı patladı. Tonlarca suyun dışarı aktığı noktada büyük bir çukur oluştu. Patlama sonrası yoldan geçen 26 AED 060 plakalı otomobilin çukura düşerek mahsur kaldığı, daha sonra çekici yardımıyla kurtarıldığı bildirildi. Patlama nedeniyle caddedeki bazı evleri ve bahçelerini su bastı. Hatta giden suyu kesen Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) ekipleri, patlağın olduğu noktada çalışma başlattı.

Patlak nedeniyle Geriş, Koyunbaba, Gümüşlük ve Turgutreis bölgelerinde akşam saatlerine kadar su kesintisi yaşanacağı bildirildi.