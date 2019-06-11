İşçiler zammı davul zurna ile kutladı

Osman Gürün ile DİSK Genel İş Sendikası Başkanı Remzi Çalışkan'ın imzaladığı iki yıllık toplu iş sözleşmesi ile 361 çalışana ilk yıl ortalama yüzde 20 ikinci yılda ortalama yüzde 15 oranında zam yapıldı. İmza töreninden sonra Osman Gürün ve çalışanlar zammı zeybek oynayarak kutladı.

Başkan Gürün; “Birlikte kazanacağız, hakça bölüşeceğiz”

Toplu iş sözleşmesinden sonra Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanlık binası önünde toplanan çalışanlara seslenen Osman Gürün Muğla'da büyük bir aile olduklarını, aile bütçesinden memnun eden bir rakamın aile fertlerine zam olarak verildiğini söyledi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün; “Muğla'da büyük bir aileyiz. Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermek için Büyükşehir ailesi olarak var gücümüzle çalışıyoruz. Aile fertlerimizin her birinin ekonomik ve sosyal olarak en iyi şartlarda yaşamını sürdürmesi en büyük arzumuz. İmkânlarımızı zorlayarak ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik duruma rağmen memnun eden bir artışı sendikamız ile birlikte karşılıklı konuşarak gerçekleştirdik. Birlikte kazanacağız ve hakça bölüşeceğiz” dedi.