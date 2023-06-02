İŞKUR'dan engelli ve eski hükümlülere hibe desteği

Muğla Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, iş kurmak isteyen engelli ve eski hükümlülere 150 bin TL'ye kadar hibe veriyor. 2023/2 dönemi proje başvuruları 15 Mayıs itibarıyla e-Devlet üzerinden alınmaya başlandı.

Muğla İŞKUR'un kendi işini kurmak isteyen engelli girişimcilerin tarım ve hayvancılık sektöründeki projeleri için 110 bin TL, diğer sektörlere ait projeleri için ise 150 bin TL kuruluş işlemleri desteği, işletme gideri desteği ve kuruluş desteği şeklinde hibe desteği vereceği kaydedildi.

Aynı şekilde kendi işini kurmak isteyen eski hükümlülere de tarım ve hayvancılık sektörü projeleri için 90 bin TL, diğer sektörlere ait projeleri için ise 110 bin TL destek verileceği eklendi.

Kendi işini kurmak isteyen engelliler proje başvurularını, 9 Haziran 2023 tarihi saat 23:59'a kadar e-Devlet üzerinden on-line olarak yapmaları gerekmektedir. Muğla İl Müdürlüğü veya Hizmet Merkezlerine elden veya posta yolu ile yapılacak proje başvuruları kabul edilmeyecek.

Hibe desteğinden yararlanmak isteyen engellilerde aranacak şartlar şöyle açıklandı:

"İŞKUR'a engelli kaydı olmak. Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle işgücünün en az yüzde 40'ından yoksun olduğuna ilişkin 'Sağlık Kurulu Raporu'na sahip olmak. 18 yaşını tamamlamış olmak. Hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak. İŞKUR'a herhangi bir borcu bulunmamak. Kendi üzerine aktif olarak kayıtlı işyeri/işletme olmamak, Proje başvuru rehberi yayım tarihi itibari ile proje konusu meslekte son bir yıl içerisinde terk mükellefi olmamak). İşyerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet etmek. Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak. Kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin gibi belgelere sahip olmak ve aranılan diğer şartlara haiz olmak. Kendisine vasi tayini yapılmamış olmak. Herhangi bir icra dosyası bulunmamak. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği projelerinde 'Sürü Yönetim Elemanı/Hayvan Yetiştiriciliği' belgesine, arıcılık projelerinde ise 'arıcılık' belgesine (sertifikasına) son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak (MEB veya Üniversite onaylı olmalıdır)."

Muğla Çalışma ve İş Kurumu'na yapılacak olan eski hükümlülerin hibe desteğine başvuru süreci ise, Adalet Bakanlığı'nın ilgili birimleri (denetimli serbestlik müdürlükleri, koruma kurulları gibi) aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Bu doğrultuda eski hükümlünün doğrudan İl Müdürlüğüne kendisinin yapacağı başvuruların dikkate alınmayacağı ve proje sahibine iade edileceğinin önemi hatırlatıldı. Hibe desteğinden yararlanmak isteyen eski hükümlülerde aranacak şartlar şöyle açıklanmıştır:

"İŞKUR'a eski hükümlü kaydı olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, eski hükümlü olmak, hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak, İŞKUR'a herhangi bir borcu bulunmamak. Kendi üzerine aktif olarak kayıtlı işyeri/işletme olmamak (Proje başvuru rehberi yayım tarihi itibari ile proje konusu meslekte son bir yıl içerisinde terk mükellefi olmamak), işyerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet etmek,

Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak, kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin vb. belgelere sahip olmak ve aranılan diğer şartlara haiz olmak, kendisine vasi tayini yapılmamış olmak, herhangi bir icra dosyası bulunmamak (Komisyon tarafından kabul edilen projelerin sözleşme imzası öncesinde https://www.turkiye.gov.tr/adalet-icra-dosyasi-sorgulama adresinden kişinin icra dosyasının olup olmadığı sorgulamasının yapılması gerekmektedir.) Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık projelerinde 'Sürü Yönetim Elemanı/Hayvan Yetiştiriciliği' belgesine, arıcılık projelerinde ise 'Arıcılık' belgesine (sertifikasına) son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak. (MEB veya Üniversite onaylı olmalıdır)

Desteklerden yararlanmak isteyenler, İŞKUR'un internet adresinde 'Duyurular' bölümünde yayınlanan '2023/2 Başvuru Rehberi'ni inceleyebilir veya Muğla Çalışma ve İş Kurumu iletişim numaralarından detaylı bilgi alabilecekler."