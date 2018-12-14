Islak zeminde kayan tır duvara çarptı: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre; Milas-Söke karayolu Pınarcık mevkisinde, kontrolünü yitiren tır devrildi. Sürücü Hasan Erdoğan idaresinde bulunan 35 RS 918 plakalı tır ve buna bağlı 35 HA 633 plakalı yarı romörk ile Milas istikametinden, Söke istikametine seyir ederken, yağışlı hava dolayısıyla zeminin ıslak olması nedeni ile direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetini yitiren sürücü Erdoğan, kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan istinat duvarına çarparak güçlükle durabildi. Sürücü kazada yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından sürücü Erdoğan, hastaneye sevk edildi. Sürücünün, kazada hafif yaralandığı öğrenildi.

Tırın devrilmesi sonucunda, karayolunda trafik durdu. Yolu kapatan tır nedeniyle, karayolunda uzun araç kuyruğu oluştu.

Kazayla ilgili güvenlik güçleri tarafından inceleme başlatıldığı öğrenildi.