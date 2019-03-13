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İsmail Altındağ anısına lokma dağıtıldı

Bodrum Belediyesi tarafından, geçtiğimiz yıl bir trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Altındağ’ın anısına lokma dağıtımı gerçekleştirildi.

Bodrum Belediyesi tarafından, geçtiğimiz yıl bir trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Altındağ'ın anısına lokma dağıtımı gerçekleştirildi.


Bodrum Belediye Meydanı'nda dökülen lokmanın dağıtımına merhum İsmail Altındağ'ın yakınları, Bodrum Belediye Başkan yardımcıları Taner Uslu, Niyazi Atare, Turgay Kaya, belediye meclis üyeleri, Bodrum Belediyesi çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

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