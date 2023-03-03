İsmet Taşdemir: "Altay'a karşı kendi benliğimiz gibi oynayabilirsek üstesinden gelebiliriz"

Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, bu hafta ligde oynayacakları Altay maçı hakkında, "Bizim için zor bir maç olacaktır ama kendi benliğimiz gibi oynayabilirsek üstesinden gelebiliriz" dedi.

Spor Toto 1. Lig 24. haftasında Bodrumspor pazar günü evinde Altay ile karşılaşacak. Geçtiğimiz hafta 1-0'lık Eyüpspor mağlubiyetinin ardından yeşil-beyazlı ekip yeniden galibiyetle buluşmak için maça konsantre oldu. Maçın hazırlıklarını Yalıçiftlik Tesisleri'nde sürdüren yeşil-beyazlı ekipte Altay maçında eksik oyuncunun olmadığı belirtildi. Öte yandan, Bodrumspor ligin son 5 maçında 3 mağlubiyet, 2 galibiyet alarak 38 puanla ligde 3. sıradaki yerini korudu.

İsmet Taşdemir: "Kendi benliğimizle oynarsak üstesinden gelebiliriz"

Antrenmandan basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Eyüpspor maçında sahaya istedikleri oyunu yansıtamadıklarını belirterek, "Uzun top bizim çalıştığımız taktiklerden birisiydi. Eyüpspor maçında olduğu şekilde değildi. Atak yediğimizde kazandığımız toplalarla çabuk çıkabilmek için o şekilde uzun toplarla hazırlanmıştık. Tersi oldu kapalı savunmaya karşı yaptık. Sezon başından beri ilk defa Eyüpspor'u ikinci bölgenin gerisine hatta birinci bölgede rakip karşıladığını görüyorum. Bizden çok çekindiler ama biz, bizden çekindikleri kadar aktif olamadık. Yenildik, üzgünüz ama lig devam ediyor. Pazar günü önemli bir maçımız var. Yaptığımız hataları yapmamaya çalışacağız. Altay takımı önemli bir rakip. Sıralama olarak aşağıda olabilir ama silinen bir 3 puanı var. Göztepe maçından sonra yaşadığı bir kaosu var. Yaşlı ve tecrübeli bir takım. Hocası değişti, bir reaksiyon gösterebilirler. Bizim için zor bir maç olacaktır ama kendi benliğimiz gibi oynayabilirsek üstesinden gelebiliriz" dedi.

Bodrumspor'un tecrübeli file bekçisi Diogo Sousa ise, "Burada benim performansım önemli değil. Biz maça galip gelmek için çıktık. Galip gelemedik, onlar birkaç kere şanslarını denediler. Tek odak noktam Bodrumspor. Burada olduğum için çok mutluyum. Maç maç performansıma bakıyorum" diye konuştu.