İsmet Taşdemir: "Bizim hedefimiz ilk 10"

Lig'de hedeflerinin ilk 10 sırada yer almak olduğunu söyledi.

Bodrumspor, Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile mücadele edecek. Ligde son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Bodrumspor, çıkışını korumak istiyor. Yeşil-beyazlı ekipte cezalı veya sakat oyuncu bulunmuyor.

Yalıçiftlik Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdüren Bodrumspor'da Teknik Direktör İsmet Taşdemir, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligde 10. sırada bulunan takımdan itibaren her takımın play-off ve ikincilik şansı olduğunu söyleyerek, "Adana maçı çok zordu. Adanaspor maçının ikinci yarısının ilk 25 dakikasında bizi sıkıntıya soktular. O süre zarfında kötü oynadığımız dönemde oldu. Maçın başından ve sonuna kadar tek bir şeyi düşündük o da maçı kazanmaktı. Sonradan oyuna dahil olan oyuncularımızın çok büyük katkısıyla maçı kazanmasını bildik. Biz şampiyonluğun şu anda güçlü adayız değiliz. İlerleyen zamanlarda ne olur bunu bilemeyiz. Sezon başından beri çıktığımız bir yol ve hedef var. O hedefleri yakaladıktan sonra yeni hedefleri çizebiliriz. Bizim hedefimiz ilk 10'du ve ilk 10'a tutunabilirsek ve ilk 10'u garantiledikten sonra play-off'u ucundan yakalayabilirsek biz iyi bir sezon geçirmiş olacağız. Biz olaya gerçekçi yaklaşıyoruz. Kadromuz sezon başından beri çok iyi top oynadı ama sonunu bu şekilde getireceğiz diye bir şey yok. İyi bir takımız, iyi oynuyoruz ama işin şampiyonluk kısımları şu an bize biraz uzak. 10. Göztepe ile beraber her takımın play-off oynama veya ilk ikide çıkma şansı var. Lig uzun bir maraton yaklaşık 15 maç var. Çok zorlu maçlar var. O olmaz denilen maçlardan 2-3'ünü kazandığın zaman farklı bir yere gelebilir. Eyüpspor lige renk katan bir takım ve çok fazla oyuncu getirdiler. 2 haftadır sıkıntı yaşıyorlar ama bizim için bu durum ölçü olmaz. 2 hafta aldıkları mağlubiyetle bizim maçta çok farklı bir Eyüpspor izleyeceğimizi düşünüyorum. Ona göre hazırlanıyoruz ama Eyüpspor kadro kalitesi anlamında ligimizin üzerinde bir takım. Bu hafta cezalı ve sakat oyuncumuz yok. Erdem ve Yekta sakattı onlarda bizimle beraber idmanlara başladı" dedi.

Yekta Kurtuluş: "İlk hedef play-off"

Bodrumspor'un tecrübeli futbolcusu Yekta Kurtuluş ise, bu saatten sonra önemli olan şeyin kazanmak olduğunu belirterek, "Kaybedince elinize bir şey geçmiyor. Önemli bir maça gideceğiz, güçlü bir ekip. Bu ligin en çok yatırım yapan takımlarından bir tanesi. Her şeyin bilincindeyiz, kazanmak için sahaya çıkacağız. Kazanamıyorsak da kaybetmeyeceğiz. Aramıza tecrübeli yeni katılan oyuncular oldu. Umar, Adanaspor maçında o tecrübesini gösterdi. Oyun sistemimize göre bir transfer politikası gözetiyoruz. İlk hedef play-off sonrasında olursa ikincilik" diye konuştu.