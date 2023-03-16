İsmet Taşdemir: “Elimizden ne geliyorsa çıkıp oynayacağız”

İlk maçında rövanşı olacaktır diye düşünüyorum. Elimizden ne geliyorsa çıkıp oynayacağız. Özellikle 2 haftadır yaşadıklarımızı orada yaşamadan galibiyetle dönmek istiyoruz” dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Bodrumspor, deplasmanda Sakaryaspor'a konuk olacak. Yalıçitlik Tesisleri'nde maçın hazırlıklarına başlayan yeşil-beyazlı ekip, son 2 haftada alınan mağlubiyetleri telafi etmek için galibiyete odaklandı. Ligde 41 puanla yedinci sırada bulunan yeşil-beyazlılar, Sakarya'dan 3 puanla dönmek istiyor. Sakatlıklarından dolayı Orgill, Umar ve Burak bu müsabakada forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan Samet Yalçın ise görev verilmesi halinde sahadaki yerini alabilecek.

"Biz burada bir aile gibiyiz"

Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından tribünlerden yapılan istifa çağrısıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, “Taraftarın söylemleri de bizim düşüncelerimiz ve yaşadıklarımız da bunların hepsi futbolun içerisinde olan doğal şeyler. Bu çıktığımız yolda, verdiğimiz savaşta hoca istifaya davet edilebilir, bunda hiçbir sıkıntı yok. Sonuçta son iki haftadır çok kötü mağlubiyetler alıyoruz ama oyun anlamında baktığınızda kötü oynadığımız bir oyun yok, iyi oynadığımız oyun var. Onunla beraber mücadele ettiğimiz rakiplerle bizim aramızda çok büyük farklar var. Biz bu farkların hiçbirini sahada yansıtmadık. Biz çok iyi oyun oynadığımız düşünüyoruz. Maçtan sonra üzüntü verici olay yaşandı ve bundan sonra yaşanacaktır da doğaldır. Burada bir kulüp var, bir başkan var, yöneticiler var ve herkesin sezon başında beklediği ya da bu takımdan biz sadece şunu yapalım dediği noktada bu takım şu anda çok daha fazlasını başardı. Biz burada bir aile gibiyiz ve inşallah bundan sonraki zamanda sevenlerimizi mutlu edecek sonuçlar alabiliriz” diye konuştu.

Sakaryaspor müsabakasında galibiyete odaklandıklarını belirten Taşdemir, “Her hafta oynadığımız takımlar karşımıza 6 puan alarak, bizden çok aşağıdayken iki haftada 6 puan alarak karşımıza geldikleri zaman farklı bir ortam oluyor. Bunu 2 hafta sonra Bandırma'da da yaşayacağız. Yaşadığımız üzüntünün yanında bu çok hafif kalıyor. Biz iyi bir takımız, Sakarya da iyi bir takım. İlk maçında rövanşı olacaktır diye düşünüyorum. Elimizden ne geliyorsa çıkıp oynayacağız. Özellikle 2 haftadır yaşadıklarımızı orada yaşamadan galibiyetle dönmek istiyoruz. Orgill, Umar ve Burak yaklaşık 3-4 hafta daha bizimle olmayabilirler. Sakatlıkları ciddi, Burak'ın zaten sakatlığı vardı, biz de onu o şekilde bilerek son 10 maçımızda bize faydalı olabilir düşüncesiyle aldık. Herkes Ronaldo'yu, A takım için transfer ettik diye düşünüyor. Ronaldo 2004 doğumlu, altyapımız için aldık. Yetenekli bir oyuncu olduğunu düşünüyoruz. Bizimle idmanlara çıkıyor, işin içine ne kadar girebildiğini göreceğiz. Girebildiği zaman sahaya onu süreceğiz” ifadelerini kullandı.