İsmet Taşdemir: "Samsunspor maçından en kötü 1 puan alırsak son maça sağlıklı gidebiliriz"

Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Samsunspor maçından en kötü ihtimalle 1 puanla dönebilirsek son maça sağlıklı bir şekilde girebiliriz diye düşünüyorum” dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında Bodrumspor deplasmanda ligin şampiyonu Samsunspor'a konuk olacak. Yalıçiftlik Tesisleri'nde maçın hazırlılarına başlayan yeşil-beyazlı ekipte teknik direktör İsmet Taşdemir, söz konusu müsabaka hakkında açıklamalarda bulundu. Taşdemir, ligde sezon başından bu yana iyi işler yaptıklarını belirterek, "Bu hafta ligin şampiyonuyla oynuyoruz, çok zor bir maç. Kadro kalitesi de iyi. Özellikle Hüseyin hoca geldikten sonra çok güzel bir birliktelik yakaladılar. Çok büyük olan camia takımını da büyüterek şampiyonluğa ulaştırtırdı. Samsunspor'u tebrik ediyorum. Bizim için lig zor devam ediyor. Son iki maç ve 2 puana ihtiyacımız var. Samsunspor maçından en kötü ihtimalle 1 puanla dönebilirsek son maça sağlıklı bir şekilde girebiliriz diye düşünüyorum. Diğer maçların skorları da önemli, biz onların hepsini kazanılmış diye düşünerek hareket ediyoruz. Sezon başından beri oyuncu kardeşlerimizle çok önemli işler yaptığımızı düşünüyorum. Oyunsal anlamda son dönemlerde sıkıntı yaşıyor olabiliriz. Ligin atmosferi çok farklı bir hal aldı. Dolayısıyla bunun da üstesinden gelmeye çalışacağız. Önemli olan Play-Off'a girebilmek ve girebilirsek ondan sonraki süreç bizim için çok daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Üzerimizdeki baskıyı attıktan sonra Play-Off'larda daha rahat ve farklı bir kimlikle oynayabiliriz. Son iki haftaya girilip ligin altıncısı olduğunuzda ve özellikle Play-Off'a girme konusunda avantajı elinize aldığınızda mutlaka hedefler değişecektir. Şu anda ilk 10 kalmalıyız diye bir açıklama yapamam dolayısıyla bunu taçlandırmak istiyoruz. İlk olarak Play-Off'a girerek taçlandırmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Orgill: "Tüm takım play-offa çok odaklandık"

Bodrumspor'un tecrübeli oyuncusu Dever Orgill ise, "Tüm takım olarak Play-Off'a çok odaklandık. Şimdi yakınız ama şuan hiçbir şey bitmiş değil. Bunun için mücadelemize devam edeceğiz ve şampiyon olmak istiyoruz. Performans olarak hazırım, oynamak istiyorum. Hocam şans verdiği sürece buradayım. Şans vermese de ben Bodrumspor ailesiyleyim. Bodrumspor kazanıyorsa ben de kazanmışım demektir” diye konuştu.

Öte yandan, sakatlıkları bulunan Üzeyir ve Süleyman'ın maç gününe kadar durumunun netlik kazanacağı belirtildi.