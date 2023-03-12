İsmet Taşdemir: "Yine uzatmada mağlup olduk"

Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Çaykur Rizespor maçının ardından, "2 maçı böyle kaybetmek çok üzücü. Yine uzatmada mağlup olduk. Üzgünüz, toparlamaya çalışacağız” dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 26. hafta karşılaşmasında Bodrumspor sahasında Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup oldu.

"Üzgünüz"

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, “Son iki maçtır, trajik 2 maç oynadık. Oyunun büyük bölümünü iyi oynayıp, çok gol pozisyonu harcayıp hiç olmadık yerden 2 gol yiyip, 2 maçı böyle kaybetmek çok üzücü. Bir gerçeğimiz var, bu gerçeğin altını çizmem lazım. Özellikle kurduğumuz ve bu sene mücadele ettiğimiz takımımızın geçen seneki takımımızla hemen hemen aynı şekilde ilerlememiz çok önemliydi. Bu sürede 41 puan topladık. Bir ara ilk ikiye oynar gibi bir hava oldu. Bundan dolayı da beklentiler arttı. Takımımız çoğu şeyi yapabilir. Maalesef böyle maçta kaybedebilir. Oyuncularımızı sezon başından beri gösterdiği performanstan dolayı gurur duyuyorum. Elimizden gelen mücadeleyi yaptık ama bugün de olmadı. Yine uzatmadan golle mağlup olduk. Üzgünüz, toparlamaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.

"Taraftar her zaman haklıdır"

Maçın ardından tribünlerden yükselen ‘İsmet İstifa' tepkilerine cevap veren Taşdemir, “Biz de alındık açıkçası. Geçen sene yaşadığımız lig ortamı belli ve aynı takımla bir üst ligde verdiğiniz mücadele belli. Bu kadar kolay olmamalıydı diye düşünüyorum. Kaldı ki oynadığımız oyunda geçen haftaki mağlubiyetimizde de rakiplerimiz bizi ezip maç kazanmadı. Oynadığımız her maçta bugüne kadar oyunu domine eden, iyi oynayan bir Bodrumspor vardı. Taraftarlarımızın böyle bir siteminin olmasını gayet normal karşılıyorum. Hak ettiğimiz bir söylem değildi ama taraftar her zaman haklıdır” diye konuştu.

Bülent Korkmaz: "Teknik direktörün işi sonuca bağlıdır"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ise oyuncularını kutlayarak, “Son dakika gelen goller, ne kadar çok istediklerini gösterdi. Mağlup durumdayken Bodrumspor gibi bir takıma karşı geriden gelip kazanmak önemliydi. O riskleri de aldıktan sonra oyunda çok gelgitler oldu. Bu deplasmandan kazanmak önemliydi, inşallah çıkışımıza devam edeceğiz. Teknik direktörün işi sonuca bağlıdır. Dolayısıyla inşallah bundan sonra mağlup olmayız, devamlı kazanırız. Devamlı kazanarak yolumuza devam ederiz. Hem bizim hem de Rizespor açısından Süper Lig'e çıkarız. Gerçekten bir kırılma maçı diyebiliriz. Ben 18 yaşında profesyonellik hayatıma başladım, bunlara alışığım. O strese, o baskıya, o heyecana alışık olduğum için ben çok üzerinde durmuyorum. Önemli olan taraftarın, bizi eleştirenlerin saygısızca davranmaması, hakaret boyutuna ulaşmamasıdır. İstifa her hocaya diyorlar. Bunu da ben normal karşılıyorum" diye konuştu.