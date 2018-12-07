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İstanbul - Bodrum uçağı İzmir'e iniş yaptı

Galatasaray Kadın Basketbol takımının da içinde bulunduğu İstanbul-Bodrum uçağı, sinyalizasyon sistemindeki arızadan dolayı Milas-Bodrum Havalimanını pas geçerek İzmir’e indi.

Galatasaray Kadın Basketbol takımının da içinde bulunduğu İstanbul-Bodrum uçağı, sinyalizasyon sistemindeki arızadan dolayı Milas-Bodrum Havalimanını pas geçerek İzmir'e indi.


Akşam saatlerinde Atlas Jet'in İstanbul-Bodrum seferini yapacak uçağı İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan kalkış yaptı. İçerisinde Galatasaray Kadın Basketbol takımının da olduğu uçak, Milas-Bodrum Havalimanı'na inemeyince İzmir'e yönlendirildi. Atlas Jet yolcularının İzmir'de uçak içerisinde bekletildikleri öğrenildi.


Uçağın Bodrum Havalimanına inememe nedeninin ise sinyalizasyon sistemindeki arızadan dolayı kaynaklandığı bildirildi. Arızanın devam etmesi nedeniyle Bodrum Havalimanına gelen uçaklar çevre illere yönlendirildi.


Öte yandan Galatasaray Kadın Basketbol takımının yarın Bodrum Kırçeçeği Kadın Basketbol takımıyla yapacağı karşılaşmanın ertelenmediği öğrenildi.

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