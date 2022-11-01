İstanbul'daki Muğlalılardan ‘Muğla Düğün Yemekleri' etkinliği

İstanbul'daki Muğlalıların birbirleri ile bağlantılarını sağlamak, Muğla'nın kültürünü İstanbul'da yaşatmak ve tanıtmak, Muğla'dan öğrenim için İstanbul'a gelen öğrencilere rehberlik yapmak için çalışan Muğla İl ve İlçeleri Kültür ve Tanıtım Derneği hafta sonunda Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Tabiat Parkı'nda ‘Muğla Düğün Yemekleri' etkinliği düzenledi.

Etkinliğe 200 den fazla Muğlalı ve Egeli katıldı.

Etkinlik için Milas'tan Berkay Boncuk ve arkadaşlarından oluşan davul zurna ekibiyle Muğla türkülerinin çalınıp söylendiği, zeybek oynandığı etkinlik coşku içinde geçti. Etkinlik alanına asılan dev Türk Bayrağı ve Atatürk posteri ile katılımcılara dağıtılan el bayrakları ile görsel bir şölen oluşturularak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı da kutlandı.

Çorba, Etli Nohut Yahni, Keşkek, Yoğurtlama, Pilav, Kabak Tatlısı ve içeceklerden oluşan Muğla Düğün Yemeği menüsünün ikram edildiği etkinlik Muglalilar_Dernegi insatgram hesabından canlı yayınlandı. Etkinliğe Muğlalı sanatçı Atilla Atasoy katılarak hemşehrileri ile biraraya geldi.

Etkinlikle ilgili konuşan Muğla İl ve İlçeleri Kültür ve Tanıtım Derneği Başkanı Mustafa Ertürk; “Derneğimiz Muğla kültürünü İstanbul'da yaşatmak, İstanbul'daki Muğlalıları tanıştırmak ve kaynaştırmak için çalışıyor. En önemli misyonumuz ise Muğla'dan İstanbul'a Üniversite eğitimi için gelen öğrencilerimize destek olmak. Onlara hem burs desteği sağlıyoruz, hem de kariyer koçluğu yapıyoruz. Bu yıl da 70 Muğlalı öğrencimize burs veriyoruz. Etkinliğime destek veren, Muğlalı öğrercilerimize burs imkanı sağlayan Muğlalı işadamlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.