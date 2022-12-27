İstanbul'daki Muğlalılardan ‘Tarhana'lı kahvaltı

Muğla'nın coğrafi işaretli tarhanasının tanıtımı için İstanbul'da yaşayan ve Muğla İl ve İlçeleri Kültür ve Tanıtım Derneği tarafından ‘Tarhana Yarışması ve Kış Kahvaltısı' etkinliği düzenlendi.

Kahvaltılık Tarhana Menteşe Belediyesinden

İstanbul Anadoluhisarı'nda bulunan Sabancı Öğretmenevinde düzenlenen ‘Tarhana Yarışmalı Kış Kahvaltısı' etkinliğinde katılımcılara kahvaltı ile birlikte Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş tarafından gönderilen Muğla tarhanası ikram edildi. Tarhanayı; Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Acıbadem Üniversitesi'nde Fizyoterapist Öğretim Görevlisi olarak görev yapan Gurme Sergen Öztürk hazırladı.

Düzenlenen Tarhana yarışmasında Jüriye Voleybol takımının maçı için İstanbul'da bulunan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat başkanlık etti. Jürinin yaptığı tadım sonrası; birinci Avukat Özgen Sevingül, ikinci Fizyoterapist Öğretim Görevlisi Sergen Öztürk ve üçüncülüğü de Esra Özsaraç Ertürk elde etti. Jüri ayrıca yarışmaya katılan Dursel Katı'ya da özel ödül verdi.

Etkinlikle ilgili konuşan Muğla İl ve İlçeleri Kültür ve Tanıtım Derneği Başkanı Mustafa Ertürk; “Derneğimiz bugün üyelerimiz ve hemşehrilerimizle güzel bir etkinlik daha gerçekleştirdi. Ancak bu etkinlik; ikram ettiğimiz Muğla Tarhanasını gönderen Menteşe Belediye Başkanımız Bahattin Gümüş ile hem etkinliğimize bizzat gelerek katılan hem de getirdiği hediyelerle memleketimizin suyunu, tatlarını bizlerle buluşturarak memleket hasretimizi bir nebze olsa da dindiren Milas Belediye Başkanımız Muhammet Tokat'ın katkıları ile güzelleşti. Derneğimizi hiç bir zaman yalnız bırakmayan ve her zaman destek olan her iki Belediye başkanımıza; Yönetim Kurulu olarak İstanbul'daki Muğlalılar adına çok teşekkür ediyoruz'' dedi.

Etkinliğe katılan Muğlalılara da katılımları için teşekkür eden Mustafa Ertürk; derneğin daha güçlenmesi için ve tanıtılması için hem İstanbul'da, hem de Muğla'daki hemşeherilerinin desteklerini istedi.