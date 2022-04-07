İstatistik Ofisi, başvuru almaya başladı

Çevrimiçi ortamda yoğun katılımla gerçekleşen tanıtım toplantısıyla, INOVA Muğla Teknoloji Transfer Ofisinin bir parçası olarak hizmet verecek İstatistik Ofisinin hizmet alanları ve süreçleri ile ilgili bilgi verildi.

MSKÜ İstatistik Bölümü öğretim üyesi aynı zamanda İstatistik Ofisi sorumlusu Doç. Dr. Eralp Doğu, ofisin çeşitli disiplinlerde çalışma yapan araştırmacılara veri toplama, veri analiz etme ve verileri yorumlama süreçlerinde destek sunacağını söyledi.

Ofis, farklı danışmanlık modelleri ile danışanlarına hizmet vererek alanında yetkin öğretim üyeleriyle araştırma süreçlerine ortak olacak. Ofiste lisansüstü tezler, akademik çalışmalar, bilimsel araştırmalar ile araştırma projeleri için istatistiksel danışmanlık sağlanacak.

MSKÜ'de gerçekleştirilecek araştırma faaliyetlerine büyük katkı sağlayacak İstatistik Ofisi için araştırma desteği başvuruları alınmaya başlandı.