İşte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sözünü ettiği görüntüler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör saldırısında görevi başında şehit edilen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün vefat eden babası Asım Safitürk'ün Sakarya'daki cenazesinden sonra yaptığı açıklamada, düzensiz göçmen grubuna Yunanistan'ın müdahalesi konusunda sözünü ettiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Soylu'nun, Lübnan'dan İtalya'ya geçmek isteyen düzensiz göçmen grubuna Yunanistan'ın müdahalesi sonucunda hayatını kaybeden 9 aylık Asım bebek ve 4 yaşındaki abisi Abdulvahap bebeğin görüntülerini paylaşarak “Avrupa ve Yunanistan bu katliamın sorumlusu sizsiniz” dedi.

Bakan Soylu, bütün kimyasını alt üst ettiğini ifade ettiği görüntüleri, “Lanet olsun insanlığınıza! Bu görüntüleri verdiğimiz için üzgünüz. Lübnan'dan İtalya'ya geçmek isteyen göçmenlere ve masum çocuklara yine Yunanistan katliamı. İki kardeşten Asım 9 aylık, Abdulvahap 4 yaşında idi. Avrupa ve Yunanistan! Bu katliamların sorumlusu sizsiniz” ifadeleri ile paylaştı.