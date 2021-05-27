‘İstiklal Marşı' kompozisyon yarışması sonuçlandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinlikleri kapsamında düzenlediği Kompozisyon yarışmasında ortaokul kategorisinde birinciliği Ahmet Yiğit Yıldırım, lise kategorisinde ise Yasemin Par kazandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinlikleri kapsamında düzenlediği kompozisyon yarışması sonuçlandı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda Ortaokul kategorisinde birinciliği Ahmet Yiğit Yıldırım, lise kategorisinde ise Yasemin Par kazandı. Ayrıca Ortaokul kategorisinde ikinciliği Arda Candemir, üçüncülüğü ise Emirhan Sökeli kazanırken, lise kategorisinde ikinciliği Kutalmış Uğurlu, üçüncülüğü ise Nida Gezgin kazandı.

Yarışmanın değerlendirme kurulunda ise Muğla Şehit Altuğ Pek Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Ayla Özcan, Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Gülçin Sert ve Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden yetkililer bulundu.

Yarışmayı kazanan eser sahiplerinin ödüllerini alabilmeleri için 0252 212 26 14 numaralı telefondan 15 Haziran 2021 tarihine kadar Muğla Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na başvurularını yapmaları gerekiyor.