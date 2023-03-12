İstiklal Marşı'ın kabulünün 102'inci yılı kutlandı

İstiklal Marşı´nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü çerçevesinde, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 15 Temmuz Şehitler Salonu'nda program düzenlendi.

Düzenlenen programda Muğla'da ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri arasında yapılan ‘İstiklal Marşı'nı En Güzel Okuma' yarışmasında dereceye giren öğrencilere Muğla Valisi Orhan Tavlı tarafından plaket verildi.

Menteşe İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Kağan Kutlu törende yaptığı konuşmasında, “Milli ruhun tercümanı, milli vakarın manzum seslenişi, milli haysiyetin edebi yorumu olan İstiklal Marşımız, 12 Mart 1921 tarihi Cumartesi günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde büyük bir heyecan ve coşku seli içerisinde kabul edilmiştir. İstiklal Marşı; milli mücadele azminin kutlu bir eseridir. İstiklal Marşı milletimizi var eden medeniyet değerlerimizi adeta temel bir düstur halinde özetlemektedir. On kıtası olarak incelendiğinde millet ruhunu şekillendiren temel duygular, merkezinde din, iman, vatan, millet, devlet, bayrak, aidiyet, aile, hürriyet ve mücadele azmi gibi kavramlar, millet ve medeniyet yapımızı ayakta tutan temel sütunlar olarak son derece net, coşkulu bir dille anlatılarak manifestoya dönüşmüştür. Bütün bu kavramlar özünde istiklal ve istikbal mefkuresiyle ayrışmaz bir şekilde iç içe geçmiştir. O nedenle, İstiklal Marşı gerçekten ezelden ebede, Türk Milli Şuurunun temel ilkelerini sıralayan gerçek bir anayasa gibidir” dedi.

Konuşmaların ardından Menteşe Borsa İstanbul Ortaokulu tarafından hazırlanan ‘Akif'in Sözü, Cumhuriyetin 100'Ü' temalı program protokol ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ile izlendi.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 102'inci yılı 12 Mart İstiklal Marşı programına Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan vekili Cumhur Çoban, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suat Dilberoğlu, Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, ve vatandaşlar katıldı.