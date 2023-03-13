İstiklal Marşı'nın kabulünün 102. yıldönümü Fethiye'de kutlandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde milletimizin onurlu mücadelesini ve bağımsızlığını vurgulayan İstiklal Marşımızın, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 102. yıldönümü programla kutlandı.

Program, Şehit Sümer Deniz Kız Anadolu Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda 'İstiklal Marşının Kabulünün 102. Yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma' adıyla düzenlendi. Programa Fethiye Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, İlçe Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Çiçek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Atmaca, İlçe Müftüsü Kamil Oktay, sivil toplum kuruluşları, dernekler, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Fethiye Ömer Özyer Anadolu Lisesi Müdürü Faruk Duran, Mehmet Akif Ersoy'un bir şiirini okuyarak başladığı konuşmada; İstiklal Marşının ortaya çıkış hikayesini anlattı.

Yapılan İstiklal Marşını güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilerin ödülleri Fethiye Kaymakam Yusuf İzzet Karaman tarafından verildi.

Program, Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan oratoryo ve drama gösterisinin yapılması ile son buldu.