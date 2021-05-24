İtalyan ve Fransız turist ölümden döndü

Muğla'nın Ortaca ilçesinde rampada bırakılan aracın bir anda hareket ederek 85 metrelik uçuruma yuvarlandığı sırada araçtan atlayarak kurtulan iki turist yaralandı.

Olay, İztuzu yolu üzerinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İtalyan uyruklu Camillia Frattini (35) isimli kadın ile Fransız uyruklu Safran Ambre Malko Gauquelin Des Pallieres (26) isimli erkek turist EW 061 BF plakalı araç ile İztuzu yolunda araçlarını rampa üzerine park etti. Turist çiftin içerisinde bulunduğu araç henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda hareket etmeye başladı. Panikle aracın içerisinden atlayan çiftin aracı 85 metrelik uçuruma yuvarlandı. İki turist son anda araçtan atlayıp canlarını kurtardı. Uçurum kenarında bir kadının çığlıklarını duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Dalyan Jandarma Karakol Komutanlığı ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Dalyan İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler uçurumun kenarında bir erkekle bir kadını yarı çıplak vaziyette buldu. Çiftin uçurumun dibinde araçlarının bulunduğunu söylemesi üzerine, bölgeye ambulansın yanı sıra AKS ekipleri de çağrıldı. Ekipler hurdaya dönen aracı olay yerinden çıkartarak çekici yardımıyla otoparka çekti. Araçtan yarı çıplak vaziyette son anda kendilerini atan çift, hafif sıyrıklarla yara aldıkları olayda kıl payı ölümden kurtulurken ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.