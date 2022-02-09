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İtfaiye ekipleri hızlı müdahaleyle yangını söndürdü

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir barakada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir barakada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.



Edinilen bilgiye göre Çiftlik Mahallesi Yalı Caddesi üzerinde işçilerin banyo ve tuvalet olarak kullandığı barakada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, barakayı sardı. İhbar üzerine Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ve Jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü, soğutma çalışması yapıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.


Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.

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