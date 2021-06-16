İtfaiyeci olmak için ter döküyorlar

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin İtfaiye eri alım sınavına başvuran 505 asil aday, 14 Haziran Pazartesi Günü başlayan ve 9 Temmuz Cuma gününe kadar devam edecek olan uygulamalı parkurda ter döküyor.

Lise, herhangi bir önlisans programı, itfaiyecilik ve yangın güvenliği veya sivil savunma ve itfaiyecilik önlisans programlarının birinden mezun olan adaylar, sözlü mülakat ve itfaiye parkurunda kıyasıya mücadele diyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin İtfaiye Daire Başkanlığı yerleşkesinde yapılan sözlü ve uygulamalı sınavda adaylar, tecrübeli itfaiyecilerin hazırladığı dayanıklılık ve yeterlilik parkurlarında koşma, merdiven çıkma, engelleri atlama gibi çeşitli testlerden geçiriliyor. Adaylar uygulamaları parkurun ardından oluşturulan heyet önüne mülakata alınıyor.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'ün 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilecek itfaiye memurlarının işe alımlarında liyakat esasına göre yapılması talimatı sonrası itfaiye erlerinin seçiminde titizlikle davranılıyor.

Mülakatlar sonunda lise ve dengi okul mezunu 51 aday, herhangi bir önlisans programından mezun 25 aday, İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği ve Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Ön Lisans Mezunu 25 aday olmak üzere toplam 101 kişi itfaiye eri olmaya hak kazanacak.