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İtfaiyeden Kaz kurtarma operasyonu

Muğla’nın Marmaris ilçesinde yaklaşık 10 metre derinliğindeki içinde su bulunan kuyuya düşen Kaz, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaklaşık 10 metre derinliğindeki içinde su bulunan kuyuya düşen Kaz, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Marmaris Devlet Hastanesi karşısındaki bir işletmeye ait su kuyusuna Kaz düştüğünün bilgisinin ardından olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Marmaris İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yönlendirildi. Ekipler su kuyusuna sarkıtılan merdiven ile kuyuya indi.


İtfaiye erinin kuyuda mahsur kalan Kaz'ı güvenli bir şekilde almasının ardından kurtarıldı.

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