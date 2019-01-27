İtfaiyeden koyun-keçi kurtarma operasyonu

Muğla'da son 48 saattir devam eden sağanak yağış sonrası Menteşe'nin Karabağlar Yaylasındaki yayla evinde koyunların mahsur kalmasına neden oldu. 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım talep eden havyan sahibi Ahmet Çakmak'ın koyun ve keçileri Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup amirliği ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Karabağlar Yaylası Tozlu mevkiinde aşırı yağışlar sonrası yayla evlerine ve bahçelerine su bastı. Su baskını sonrası mahsur kalan hayvanlar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Ulaşımın sadece traktörle yapıldığı bölgeye giden itfaiye ekipleri, mahsur kalan hayvanları tek tek kucaklayarak traktörün kasasına sevk etti.

4 kuzu, 5 koyun telef oldu

Yağmur sularının yükselmesi sonucu Ahmet Çakmak'a ait hayvanlardan 9'u telef oldu. 24 saat kesintisiz yağmur yağışının olduğunu söyleyen havyan sahibi Ahmet Çakmak, “Telef olan var. 4 tane kuzum, 5 tane koyunum gitti. Ne kadar kurtarıldı sayısını bilmiyorum. Buradan eski garajın altında bir yere gidiyoruz. Yağmur çok yağdı. Kendimiz AFAD'ı aradık. AFAD Jandarmaya yönlendirdi, Jandarma Polise yönlendirdi, Polis de İtfaiyeye yönlendirdi. Fazla bir hasarım yok” dedi.