İhlas Haber Ajansı

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İtfaiyeden yangına müdahale eğitimi aldılar

Muğla 911 Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği gönüllüleri, itfaiye görevlilerinden yangın söndürme eğitimi aldı.


Yaz aylarında Muğla'nın Bodrum ilçesinde binlerce hektarı kül eden yangınlarla ilgili eğitim çalışmaları yapılıyor. Yangın söndürme çalışmalarında çok sayıda gönüllüsü ile görev alan Muğla 911 Arama Kurtarma, bir yandan da eğitim çalışmalarını sürdürüyor.


Derneğin 17 gönüllüsü, Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği görevlilerinden yangına müdahale ve yangın söndürme ekipmanları kullanımı konusunda eğitim aldı. Teorik eğitimin ardından uygulamalı eğitim yapıldı.

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