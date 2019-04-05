İYİ Parti, Seydikemer'de seçim sonuçlarına itiraz etti

Muğla İl Başkanlığında düzenlenen toplantıya İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, İl Başkanı İncilay Gezgin Şekerdağ ve Seydikemer ilçe Başkanı Uğur Salih Eroğlu katıldı.

İYİ Parti Seydikemer İlçe Başkanı Uğur Salih Eroğlu “ Uğur 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşen Mahalli İdareler Seçimleri ilçelerimizin bir çoğunda sıkıntısız bir şekilde tamamlanmış olup halkımızın iradesinin sandığa yansıması noktasında gerek İlçe başkanlıklarımız gerekse de İl başkanlığımız ve tüm teşkilatlarımız özverili bir şekilde çalışmış olup her bir oyun takibi için çalışmalarımız halen sürmektedir.Kamuoyunun da yakından takip ettiği üzere bu seçimlerin en önemli gündem maddesi; hatalı sandık sonuç tutanakları, geçersiz oyların çokluğu, Türkiye'nin birçok yerinde ilçe seçim kurullarınca verilen birbirinden farklı karar ve uygulamalardır” dedi.

Eroğlu “İlimiz Seydikemer ilçesinde yapılan yerel seçimlerde il ve ilçe teşkilatımızın yapmış olduğu titiz çalışmalar neticesinde 80 (Seksen) farklı sandıkta partimiz aleyhine ve seçim sonuçlarına etki edebilecek çoğunluktahaksız ve hukuka aykırı uygulamalar tespit edilmiştir. Seydikemer'de seyyar sandık dahil toplam 176 sandık kurulmuş olup tüm sandıklara ait ıslak imzalı sandık sonuç tutanakları teşkilatlarımızın elinde mevcuttur. Toplam 176 sandığın bulunduğu bir ilçede 80 sandıkta yapılan hata ve usulsüz uygulamaların yaratacağı haksızlık izahtan varestedir. Islak imzalı tutanakların incelemesinde de hukuka aykırı işlemler açıkça görülmektedir. Örneğin 1014 nolu sandıkta hiçbir gerekçe belirtilmeksizin 52 oy geçersiz sayılmış ve hesaba katılmamıştır. Bunun gibi toplam 80 sandıkta, sandık sonuç tutanağında İyi Parti'ye yazılan oylar YSK'nın sistemine yanlış ve eksik işlenmiş, sandık sonuç tutanakları ile birleştirme tutanaklarında partimiz aleyhine sonuç doğuracak şekilde hatalı iş ve işlemler yapılmıştır” diye konuştu.

Salih Eroğlu “Yapılan kapsamlı çalışma neticesinde Seydikemer İlçe Seçim Kuruluna teşkilatımız süresinde itirazını yapmış, maalesef ilçe seçim kurulu gerekçesiz, haksız ve mesnetsiz bir şekilde haklı itirazımızı oy çokluğu ile 2 cümlelik ve gerekçesiz bir kararla reddetmiştir. İki üye alınan bu karara itiraz etmiş ancak kurul başkanının diğer tarafta olması nedeniyle itirazımız reddedilmiştir. Bunun üzerine Muğla İl Seçim Kurulu'na müracaat edilerekilçe seçim kurulunun karanının kaldırılması veoyların tekrar sayılması talep edilmiştir. Gerek İl Başkanlığımız ve gerekse de Seydikemer İlçe teşkilatımız bu haklı mücadeleyi sonuna kadar devam ettirecek ve sürecin takipçisi olacaktır. Seçmenin iradesinin sandığa yansıma için başlatmış olduğumuz bu kutlu hukuk mücadelesi bağımsız ve tarafsız yargıçlar tarafından neticelenecek, seçimlerin sonucu değişecektir. Seydikemer'de hem belediye başkanlığında hem de belediye meclis üyeliği seçiminde kullanılan oylara yönelik itirazlarımız neticesinde Seydikemer'li vatandaşlarımızın iradesi hak ve hukuk çerçevesinde doğru sonuca ulaşılacaktır. Seçime katılan tüm siyasi partilerin haklarının korunması adına başlatılan bu hukuki mücadele demokrasimiz için de bir kazanım olacaktır. Partimiz üyesi olsun olmasın İyi Parti'ye veya diğer partilere oy vermiş Seydikemer'li vatandaşlarımız müsterih olsun, Partimiz tüm kadrolarıyla Seydikemer'de yapılan usulsüzlüklerin takipçisidir. İYİ Parti olarak Türkiye İYİ olsun, Muğla İYİ olsun diye yola çıktığımız bu yolda ne kimsenin hakkını yer ne de hiç kimseye hakkını yediririz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” diye ifade etti.