İYİ Parti'nin Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun oldu

CHP ile İYİ Parti arasında bugün imzalanan ittifak protokolüyle, ilçelerde her iki partinin aday çıkaracağının netleşmesinin ardından, İYİ Parti Genel Merkezi, Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun'un ismini duyurdu.

İYİ Parti Mahalli İdarelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, yayınladığı bir basın açıklamasıyla Bodrum adaylarının Mehmet Tosun olduğunu kamuoyuna deklare ederek, Tosun'u sadece İYİ Parti'nin değil, Bodrum halkının gönülleri birleştirecek başkan adayı olarak niteledi. Müsavat Dervişoğlu'nun açıklamasında şu ifadeler kullanıldı;

"Sürecin en başından itibaren spekülasyonlara itibar edilmemesi hususunda hassasiyetimi dile getirmiştim. İYİ Parti ve CHP arasında Türkiye'nin birçok yerinde hayata geçirilen seçim işbirliği Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı ile sınırlı kalmış, diğer ilçelerin tamamında işbirliği ruhuna zarar vermeden demokratik bir yarışın yaşanması karara bağlanmıştır. Müzakerelerin en başından beri Bodrum ile ilgili farklı görüşlerin ortaya atıldığı, yerelde yetkili yetkisiz bazı kişilerin beyanları üzerinden kamuoyunda zihin bulanıklığı yaratıldığı hepinizin malumudur. İYİ PARTİ olarak Bodrum'un hak ve hukukunu korumak, siyasi kaygılarımızın çok ötesindedir. Siyasi partilerin kararlarının da üzerinde bir kararın olduğu akıldan uzak tutulmamalıdır. Bu nedenle bizi ilgilendiren asıl konu Bodrum'un gönül ittifakıdır. Buna göre, gönülleri birleştirecek kişi olarak gördüğümüz Sayın Mehmet Tosun'u sadece İYİ Parti'nin değil, Bodrum halkının Belediye Başkan Adayı olarak kamuoyuna ilan ediyor, kendisine üstün başarılar diliyorum."

Öte yandan öğleden sonra İYİ Parti Genel Merkezi'nde Genel Başkan Meral Akşener, Genel Başkan Yardımcıları Koray Aydın ve Müsavat Dervişoğlu ile bir değerlendirme toplantısı yapan Mehmet Tosun'un bugün akşam saatlerinde Bodrum'a döneceği öğrenildi. İYİ Parti Bodrum İlçe Başkanlığından yapılan bir açıklamada ise Mehmet Tosun'un Cumartesi günü bir değerlendirme toplantısında basın ile buluşacağı duyuruldu.