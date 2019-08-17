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İztuzu Plajı'ndaki yuva sayısı 597'ye ulaştı

Ortaca’nın dünyaca ünlü İztuzu sahilini üreme alanı olarak belirleyen deniz kaplumbağalarının yuva sayısının 597’ye ulaştığı belirtildi.

Ortaca'nın dünyaca ünlü İztuzu sahilini üreme alanı olarak belirleyen deniz kaplumbağalarının yuva sayısının 597'ye ulaştığı belirtildi.


Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) tarafından yapılan açıklamada bu yıl bölgedeki yuva sayısının 597'ye ulaştığı belirtilerek “Yuvalarda ortalama 70 yumurta oluyor. Bazı yuvalarda 120, bazılarında ise 40 yumurta bulunabilir. Bu durum hayvanın yaşı, büyüklüğü ve o sezon kaçıncı yuvasını yaptığına bağlı olarak değişebiliyor. Bu yumurtaların tamamından yavru çıkmıyor. Bir kısmını tilki, porsuk gibi yırtıcı hayvanlar yiyor, yuvaların bir kısmını su basabiliyor, bir kısmında ise embriyonik gelişim farklı nedenlerle durabiliyor. Biz bu yuvaların risk altında olanlarını koruma amaçlı daha güvenli alanlara taşıyoruz” denildi.


35 bin iribabaş deniz kaplumbağasının denize ulaşması bekleniyor


DEKAMER yetkilileri açıklamalarının devamında “Bu yıl Dalyan İztuzu Kumsalı'nda yaklaşık 35 bin İribaş deniz kaplumbağası (Caretta caretta) yavrusunu denize ulaştırmayı bekliyoruz. Bu sayı yüksek görünse de doğada bin yavrudan ancak 1-2 tanesi erginliğe ulaşabiliyor ve bu yaklaşık olarak 25 yıllık bir süreç” ifadelerini kullandılar.

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