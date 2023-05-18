İhlas Haber Ajansı

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Jandarma 4 günde 147 operasyon yaptı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Muğla genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele çerçevesinde 15-18 Nisan tarihleri arasında 147 ayrı adrese operasyon düzenlendi.


Muğla genelinde 147 ayrı operasyonda 175 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlemler başlandı. Yapılan operasyon ve aramalarda, 1 kilo 948 gram esrar, 38 gram kokain, 5 gram bonzai, 444 gram skunk, (90 gram metamfetamin, 600 kök kenevir bitkisi, 133 adet sentetik uyuşturucu hap ve 163 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

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