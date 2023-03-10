Jandarma çevre timinden yaban keçisi nöbeti

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü, Yaban Hayvanları Acil Müdahale ekiplerince Köyceğiz Kadil Kulesi ve Akçaalan bölgelerinde yavrulama döneminde olan yaban keçilerinin avlanılmaması için devriye görevi yürütüyor.

Kontrol yapılan bölgede yasak avlanma ile ilgili herhangi bir olumsuz durum gözlenmezken, bölgedeki vatandaşların konuya duyarlı olmaları için uyarıda bulunuluyor.